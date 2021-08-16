Возвращение Лингарда является приоритетом для «Вест Хэма»
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Лондонский «Вест Хэм» своей главной трансферной задачей видит возвращение Джесси Линграда из «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «молотобойцы» ведут переговоры по футболисту с прошлого месяца. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, рассматривает продажу 28-летнего игрока.
В минувшем сезоне Лингард провёл в составе «Вест Хэма» в аренде 16 матчей (все в основе), забил девять голов, отдал четыре результативные передачи и получил три жёлтые карточки. В течение своей карьеры кроме «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» футболист выступал за «Лестер», «Бирмингем», «Брайтон» и «Дерби Каунти».
Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн.
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