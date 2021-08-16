Кабелла: до игры я говорил, что нам не нужно терять «инстинкт убийцы»

Лучший футболист матча «Краснодар» — «Арсенал» (3:2) Реми Кабелла поделился впечатлениями от встречи.

«Конечно, первый тайм выдался для нас очень удачным, несмотря на то что мы пропустили, мы нашли в себе силы и смогли собраться. Забили три мяча. Во втором тайме у нас также были возможности, чтобы забить, но в целом игра получилась очень удачной. До игры я говорил, что нам ни в коем случае не нужно терять хладнокровие на поле, так называемый «инстинкт убийцы». Думаю, что эту задачу мы сегодня выполнили», — рассказал Кабелла в эфире канала «Матч Премьер».

В матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2.

«Краснодар» в четырёх турах набрал шесть очков. Южане идут на 7-м месте. «Арсенал» (3) — на 13-м месте.