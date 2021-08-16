Хосеп Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в атаке в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче первого тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1.

«Тоттенхэм» — сложный соперник для нас. У меня всегда создаётся ощущение, что мы хорошо играем с ними на выезде, но не можем добиться результата. Вы можете посмотреть статистику. За исключением первого сезона мы были хороши. Но это лишь статистика. Контролировать ситуацию нелегко. Ты теряешь мяч, соперник совершает рывок.

Мы очень хорошо начали матч, но после 20 минут игры стали позволять соперникам совершать быстрые прорывы. Мы хотели этого избежать, учитывая наличие у «Тоттенхэма» Сона, Бергвейна и Лукаса Моуры. В целом мы показали хороший командный дух и настрой. Мы много раз добирались до ворот соперника, но были неточны в завершении. Затем Сон забил, и мы проиграли.



В атаке у нас те же игроки, что и в прошлом сезоне. Серхио Агуэро сыграл тогда лишь несколько матчей. Игроки остались те же. Так бывает. У нас было много шансов, но мы не забили. Мы хороши в создании моментов и будем забивать голы», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Видео гола Сон Хын Мина в матче с «Манчестер Сити»