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Сон Хын Мин рассказал, хочет ли провести 10 лет в «Тоттенхэме»

Сон Хын Мин рассказал, хочет ли провести 10 лет в «Тоттенхэме»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин ответил на вопрос о том, хочет ли он провести 10 лет в составе «шпор».

«Да, если останусь здесь ещё на четыре года. Но в футболе никогда не стоит ничего обещать, посмотрим. Я подписал новый контракт, потому что никуда не хотел переходить. Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Я буду стараться прибавлять с каждым днём и каждым новым сезоном. Думаю, настрой важнее, чем отзывы о 10 годах выступлений в клубе», — приводит слова Сон Хын Мина Sky Sports.

В матче первого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол на счету Сон Хын Мина. Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург»

Видео гола Сон Хын Мина в матче с «Манчестер Сити»

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