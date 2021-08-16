Бельерин хочет покинуть «Арсенал» и готов на снижение зарплаты ради перехода в другой клуб

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть лондонский клуб, сообщает The Athletic. По данным источника, испанец уже объявил о своём желании главному тренеру команды Микелю Артете. Бельерин согласится на снижение зарплаты, чтобы перейти в другой клуб.

Испанский крайний защитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В завершившемся сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее появились слухи о возможном переходе Бельерина в «Интер». В итальянском клубе подтвердили, что следят за игрой испанца.