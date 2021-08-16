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Рональд Куман: Брейтуэйт — пример для других

Рональд Куман: Брейтуэйт — пример для других
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил вклад форварда Мартина Брейтуэйта в победу команды в матче 1-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча закончилась со счётом 4:2, а Брейтуэйт оформил дубль и отдал результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» пытается продать датчанина.

«Брейтуэйт — пример для других игроков, он — большой профессионал. Он очень упорно работает, чтобы его игра становилась лучше. И виден большой прогресс. В матче с «Реалом Сосьедад» он создал много моментов, заставил оборону соперника нервничать», — сказал Куман на послематчевой пресс-конференции.

В составе сине-гранатовых ещё по мячу забили Жерар Пике и Серхи Роберто. Эта встреча стала первой для «Барселоны» после того, как команду покинул капитан Лионель Месси.

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