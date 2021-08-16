Куман: игра «Барселоны» стала более командной, но я бы предпочёл иметь Месси в составе
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Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман прокомментировал победу над «Сосьедадом».
«Наша игра стала более командной, чем раньше, но я бы всё равно предпочёл иметь Лионеля Месси в составе. К сожалению, теперь у нас нет игрока, который может самостоятельно решать исходы матчей. Теперь «Барселона» играет в более командный футбол. Мы должны создавать моменты, чтобы забивать. Сегодня мы забили четыре. Это неплохой результат», – приводит слова главного тренера «Барселоны» Marca.
Напомним, в первом туре Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2. В составе «сине-гранатовых» по голу забили Серхи Роберто и Жерар Пике, нападающий Мартин Брейтуэйт оформил дубль.
Новость по теме«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры
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