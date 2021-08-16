Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном уходе Фукса в «Сельту»

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном уходе Фукса в «Сельту»
Комментарии

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе к защитнику армейцев Бруно Фуксу со стороны «Сельты».

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться. В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение. Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.

Новость по теме
Защитник ЦСКА Бруно Фукс может перейти в «Сельту» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021