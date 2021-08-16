В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном уходе Фукса в «Сельту»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе к защитнику армейцев Бруно Фуксу со стороны «Сельты».

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться. В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение. Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.