Защитник ЦСКА Бруно Фукс может перейти в «Сельту» на правах аренды
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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает NoticiasCelta.
По информации источника, в услугах 22-летнего бразильского футболиста заинтересована «Сельта». Испанский клуб сделал предложение ЦСКА об аренде Фукса, рассчитанной на один сезон. Главный тренер клуба из Виго Эдуардо Коудет уже пообщался с бразильским защитником. Отмечается, что сам Фукс изъявил желание перейти в «Сельту».
Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.
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