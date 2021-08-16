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«Я не робот». Вирджил ван Дейк оценил своё состояние после матча первого тура АПЛ

«Я не робот». Вирджил ван Дейк оценил своё состояние после матча первого тура АПЛ
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вернувшийся на поле после длительной паузы из-за травмы, оценил своё состояние. Он сыграл в матче первого тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:0).

«Возвращение на поле — это ещё не конец главы. Я всё ещё набираю форму. Я хотел выйти на поле, хотел сыграть в первом туре, потому что мне это было нужно. Это поможет мне прибавить. Знаю свой организм и понимаю, что во многом ещё должен стать сильнее. Я не робот. Я не могу моментально восстановиться на 100%.

Я сыграл, и это было очень эмоционально и нелегко по многим причинам. Перед игрой ты пытаешься представить, как всё будет происходить. Я устал от всего, что окружает игру. Мне нужно было преодолеть это препятствие. Я продолжал тренироваться и чувствую уверенность в своём колене. Это был нелёгкий пусть, и я просто рад своему возвращению», — цитирует ван Дейка Goal.

Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль»

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