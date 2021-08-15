Клопп впервые появился на матче «Ливерпуля» без очков. Куда они делись?

Вы могли заметить что-то странное и необычное на вчерашнем матче «Ливерпуля». Нет, мы не про возвращение Ван Дейка, который сыграл впервые за 10 месяцев. Нет, мы не про счёт – там всё ожидаемо, «Ливерпуль» размотал «Норвич» — 3:0.

Мы про внешний вид Юргена Клоппа. Он появился на игре без своих очков, в которых ходил более-менее всегда. Вы только посмотрите:

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В соцсетях тоже оценили новый внешний вид Клоппа.



«Срочно: FSG продали очки Клоппа и купили новую яхту».

«Как себя чувствует Юрген Клопп без очков».

Юрген Клопп ходил без очков уже на сборах «Ливерпуля» в Австрии. Он не надевал их после возвращения в Англию и на первый матч сезона АПЛ. Почему так? Клопп начал лечение глаз ещё в конце прошлого сезона. Но тогда это были, скорее, подготовительные и оздоровительные процедуры. В межсезонье, в период отпусков, он сделал операцию, благодаря которой теперь может отказаться от очков.

Mirror связался с источником, который близок к окружению Клоппа. Тот сказал: «Ему сделали небольшую операцию на глаза, и она прошла очень хорошо. Юрген может не носить очки постоянно. Но периодически он их всё же может надевать для удобства».

Юрген Клопп почти всегда жаловался на проблемы со зрением. Но глобальные ухудшения начались под конец карьеры игрока – тогда же он стал чаще появляться в очках. После перехода на тренескую должность Клопп не расставался с ними. Он даже говорил: «Здесь всё банально и просто. Я плохо вижу. В очках мне удобнее. Я не хочу снимать их, хоть я ещё достаточно молод. Без них я не смогу нормально наблюдать за игровым процессом».

Дальше Клопп менял их в соответствии со стилем. Сначала это были обыкновенные профессорские очки. В «Боруссии» он подписал контракт с производителем очков Eschebach Titanflex. У Клоппа есть разные модели на разные случаи жизни. Например, в 2020-м Sky Sports делал с Клоппом интервью об изменениях в «Ливерпуле», и корреспондент спросил Клоппа о новой модели очков. Тот ответил: «Да, это прекрасные очки. В них я вижу всё и даже могу читать. Но на следующей игре я буду в других очках, потому что во время матчей мне нужно видеть только на расстоянии».



А ещё очки Юргена Клоппа – предмет обсуждений для британских таблоидов. Например, весной английские журналисты проводили параллели между Гарри Поттером и Клоппом из-за его новых очков.

Ещё истории про Клоппа и его очки:

• В сезоне-2003/04 Клопп вывел «Майнц» в Бундеслигу. Потом рассказывал: «Мы сначала отпраздновали с игроками. И в тот же вечер мы поехали на посиделки с тренерским штабом. Вот там мы здорово напились. Мне рассказывали, что я зачем-то буквально всучил очки простому прохожему как подарок. Хотя он даже не интересовался футболом».

• В феврале-2011 «Боруссия» впервые обыграла «Баварию» в Мюнхене – 3:1. Команда так праздновала, что Шахин случайно сломал очки Клоппа.

• Кстати, именно после эпизода с Шахином Eschebach Titanflex и подписал контракт с Клоппом (на момент поломки на Клоппе были очки именно этой компании).

А сломанные очки попали в музей «Боруссии».

• Похожий эпизод с Клоппом произошёл уже в «Ливерпуле». В 2016-м «Ливерпуль» устроил зарубу с «Норвичем» – 5:4. Адам Лаллана забил гол на 95-й минуте. Клопп из своей технической зоны побежал к угловому флажку, чтобы отпраздновать этот мяч вместе с игроками. И в массовке Кристиан Бентеке случайно сбил с Клоппа очки.



Потом Клопп говорил: «Обычно я ношу с собой две пары очков. Но я не смог найти запасные, потому что сложно найти очки без очков».



А про Бентеке Клопп шутил: «Они были сломаны. Это сделал Бентеке. Так что не ломайте мои очки или вы будете проданы (Бентеке ушёл в «Кристал Пэлас». – Прим. «Чемпионата»)».