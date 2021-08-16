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«Бартомеу верит в свою ложь». Лапорта ответил на открытое письмо экс-главы «Барселоны»

«Бартомеу верит в свою ложь». Лапорта ответил на открытое письмо экс-главы «Барселоны»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на открытое письмо бывшего руководителя каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу.

«Бартомеу говорит, что его правление не несёт ответственность за 2019/2020 финансовый год. Но они несут ответственность за всё, что происходило в клубе до 17 марта 2021 года. Это правление ушло в отставку 27 октября 2020 года. Никто не ускользнёт от своих обязанностей.

Речь не шла о € 375 млн. В сезоне-2020/2021 клуб потерял € 217 млн из-за пандемии коронавируса. Нужно отбросить сведения, которые не соответствуют действительности. В конце концов, Бартомеу верит в свою ложь. Он ушёл в отставку из-за того, что вотум недоверия принёс свои плоды», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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