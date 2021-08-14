Экс-президент «Барселоны» Бартомеу обвинил Лапорту в бездействии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обратился с открытым письмом к нынешнему руководителю клуба Жоану Лапорте.



«Как известно, совет директоров „Барселоны“ планировал назначить выборы на 21 марта 2021 года, что позволило бы нам взять на себя и произвести расчёты за сезон-2020/2021, как мы и хотели, и принять необходимые решения, чтобы избежать сложившейся финансовой ситуации. Мы были бы единственными, кто ответственен за последствия пандемии. Решения, которые новое правление клуба не принимало в течение последних месяцев, ясно демонстрируют их бездействие.



В апреле 2020 года мы запустили корпоративный проект „Барселоны“, который основывался на четырёх стратегических сделках. Если бы правление Лапорты одобрило этот проект, это означало бы вливание капитала в клуб в размере € 220 млн с целью сокращения потерь, связанных с коронавирусом, которые за сезон-2020/2021 составили € 375 млн. Если бы к этим € 220 млн мы бы добавили необходимое снижение зарплат игроков на 20 % (€ 90 млн), правила Примеры были бы соблюдены, а „Барселона“ могла бы регистрировать футболистов. Почему вы приняли такое решение вопреки интересам клуба?» — приводит текст письма Бартомеу Marca.