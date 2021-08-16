«За несколько дней до игры я попробовал йогу». Рой Кин рассказал о самом неудачном матче
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о самом неудачном матче в своей карьере.
«Однажды мы играли дома с мадридским «Реалом». А за несколько дней до игры я попробовал йогу и просто не мог двигаться. В итоге меня заменили. Помню, что тогда подумал: с футболом топ-уровня для меня покончено», — сказал Кин в подкасте The Overlap.
Рой также назвал Петера Шмейхеля лучшим голкипером, с которым ему приходилось играть. При этом Кин подчеркнул, что считает датчанина переоценённым вратарём. Самым сложным соперником он назвал Зинедина Зидана, а лучшим партнёром по команде — Пола Скоулза.
На вопрос о лучшем футболисте всех времён Кин ответил: «Диего Марадона. Он был великолепен».
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
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