Карпин: окончательный список сборной будет после 23 августа. Кто-то может отвалиться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал список игроков, вызванных в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«Это удлинённый список, а не расширенный. Всё может поменяться из-за травм. Ещё два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.