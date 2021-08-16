Карпин: форма Дзюбы и Соболева напрягает. Непонятно, подойдёт ли Заболотный

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от состояния национальной команды в преддверии сентябрьских матчей квалификации ЧМ-2022.

«Меня напрягает всё: центральные защитники, нападающие, крайние полузащитники. Состояние определённых игроков. Форма Дзюбы и Соболева напрягает. Непонятно, подойдёт ли Заболотный. То, что Фернандес попросил замену, что Самошников попросил замену. Очень много вещей.

Смолов, Тюкавин, Заболотный — разноплановые игроки. Один большой форвард, другие — разные. Игра строится на их сильных качествах. Все зависит от того, как строить игру», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.