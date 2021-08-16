«Сочи» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 4-го тура РПЛ,



«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Прохин, Ангбан, Цаллагов, Юсупов, Попов, Барсов.



Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Маммана, Родригао, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Нобоа, Жоаозиньо, Воробьев.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстоль, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Себай.



Запасные: Генералов, Сычёв, Стоинович, Камышев, Давидян, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов, Адеми.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, матч состоится на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курс). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).