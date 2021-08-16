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«Кто-то любит поговорить. Я говорю на поле». Брейтуэйт – о дубле в ворота «Реала Сосьедад»

«Кто-то любит поговорить. Я говорю на поле». Брейтуэйт – о дубле в ворота «Реала Сосьедад»
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт прокомментировал победу сине-гранатовых в матче 1-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча закончилась со счётом 4:2, а датский форвард оформил дубль и отдал результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» пытается продать Брейтуэйта.

«Некоторые люди любят поговорить. Я говорю на поле», — написал Брейтуэйт в своём «инстаграме».

Напомним, в составе сине-гранатовых в матче с «Реалом Сосьедад» ещё по мячу забили Жерар Пике и Серхи Роберто. Эта встреча стала первой для «Барселоны» после того, как команду покинул её капитан Лионель Месси.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман после матча с «Реалом Сосьедад» заявил, что Брейтуэйт является примером для других игроков.

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