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Шварц: Захарян, Тюкавин, Макаров и Фомин заслужили вызов в сборную игрой на старте РПЛ

Шварц: Захарян, Тюкавин, Макаров и Фомин заслужили вызов в сборную игрой на старте РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вызов в сборную России четверых игроков московского клуба – Арсена Захаряна, Константина Тюкавина, Дениса Макарова и Даниила Фомина.

«Считаю, что все они заслужили этот вызов своей игрой на старте чемпионата. О Захаряне много говорят — он действительно показывает отличный футбол для своего возраста, как и Костя Тюкавин. Их случаи похожи, я рад за них. Даниил Фомин — важный футболист для системы игры «Динамо», а сейчас он ещё и один из лучших бомбардиров чемпионата. Денис Макаров с нами не так давно, но мы понимали, что приобретаем потенциального игрока сборной. Сейчас он действительно один из лучших в России на своей позиции», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

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