Тарханов объяснил, почему Карпин вызвал Бакаева в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, а ныне главный тренер армянского «Пюника» Александр Тарханов объяснил, почему Валерий Карпин включил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в заявку сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
«Думаю, Карпин тоже понимает в футболистах, не просто же так он вызвал его. Не по блату, а потому, что он хорошо выглядит в «Спартаке». Бакаев — один из самых острых игроков команды, от него всегда идёт угроза», — приводит слова Тарханова Sport24.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 16 августа 2021
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