Федотов рассказал о кадровых потерях «Сочи» после матча с «Химками»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровых потерях своей команды после разгромной победы в матче 4-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
«За десять минут до конца тайма Барсов почувствовал спазмы. Видимо, где-то был удар, задняя мышца бедра дала сбой. Решили заменить Максима и почувствовали, что Попов справится с новой ролью. Ивелин провёл качественную работу.
Нобоа получил микроповреждение, в силу возраста ему уже сложно играть два раза в неделю. Терехов подцепил ротавирусную инфекцию, вот так мы потеряли одного из самых важных игроков накануне матча.
Мы не знаем, какой список у сборной: расширенный или нет. Сергей своим отношением и мастерством показывает, что он имеет шанс в сборной, чтобы показать себя во всей красе», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».
- 16 августа 2021
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