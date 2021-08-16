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Геркус: Карпин может вызывать игроков хоть из ФНЛ, ему виднее, спрос будет с него

Геркус: Карпин может вызывать игроков хоть из ФНЛ, ему виднее, спрос будет с него
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил список футболистов, которых Валерий Карпин вызвал в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«Карпин может вызывать кого угодно, спрос с него будет по результатам игр. Ему виднее, на кого опираться: хочет игроков «Ростова», значит — «Ростов». Хоть из команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ, — прим. «Чемпионата»), главное — финальный итог.

Много новых молодых футболистов? Говорить о серьезных изменениях внутри сборной можно только по прошествии нескольких игр», — приводит слова Геркуса РБК.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
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