Ренату Саншеш перенёс операцию на мениске, полузащитник пропустит 6 недель

Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш перенес операцию на мениске правого колена. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Как сообщает пресс-служба, операция прошла успешно, а 23-летний португалец пропустит около шести недель. В минувшем сезоне чемпионата Франции Саншеш провёл 29 матчей за «Лилль», забил один гол и сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Лилль» готов продать Саншеша. Чемпионы Франции согласятся отпустить игрока за € 35 млн. Известно, что игроком интересуется «Барселона». Но очевидно, что каталонцы не смогут позволить себе трансфер 23-летнего португальца и попытаются взять его в аренду. Кроме того, интерес к Саншешу проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль».