«Барселона» хочет обменять Коутиньо на Обамеянга

Футбольному клубу «Барселона» интересен нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Руководство каталонцев рассматривает вариант обмена полузащитника Филиппе Коутиньо на габонского форварда. Об этом сообщает Sky Sports.
В прошлом сезоне Обамеянг провёл 29 матчей в АПЛ, в которых отметился 10 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что испанцам интересен другой форвард «Арсенала» – Александр Ляказетт. До этого появлялась информация о том, что француза подпишет «Рома», если клубу не удастся заполучить форварда «Челси» Тэмми Абрахама.
Месяцем ранее стало известно, что английский клуб планирует расстаться с вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.
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