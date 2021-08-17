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«Барселона» хочет обменять Коутиньо на Обамеянга

«Барселона» хочет обменять Коутиньо на Обамеянга
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Футбольному клубу «Барселона» интересен нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Руководство каталонцев рассматривает вариант обмена полузащитника Филиппе Коутиньо на габонского форварда. Об этом сообщает Sky Sports.

В прошлом сезоне Обамеянг провёл 29 матчей в АПЛ, в которых отметился 10 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что испанцам интересен другой форвард «Арсенала» – Александр Ляказетт. До этого появлялась информация о том, что француза подпишет «Рома», если клубу не удастся заполучить форварда «Челси» Тэмми Абрахама.

Месяцем ранее стало известно, что английский клуб планирует расстаться с вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.

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