Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» может устроить распродажу в летнее трансферное окно

«Арсенал» может устроить распродажу в летнее трансферное окно
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» летом может продать некоторых лидеров команды.

По информации The Guardian, «канониры» стремятся сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки и поэтому готовы расстаться с пятью игроками основного состава — с вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.

Также при выгодных предложениях «Арсенал» рассмотрит варианты с продажей защитника Энсли Мэйтленд-Найлза и полузащитников Риса Нелсона, Джо Уиллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.

Как утверждает источник, вырученные средства «пушкари» хотят использовать для точечного усиления состава, а также продления действующих соглашений с нынешними игроками – с полузащитником Эмилем Смит Роу и вингером Букайо Сака.

Артета: нельзя говорить, что кто-то проводит невероятный сезон, когда он забил всего 1 гол
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021