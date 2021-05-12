«Арсенал» может устроить распродажу в летнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» летом может продать некоторых лидеров команды.
По информации The Guardian, «канониры» стремятся сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки и поэтому готовы расстаться с пятью игроками основного состава — с вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.
Также при выгодных предложениях «Арсенал» рассмотрит варианты с продажей защитника Энсли Мэйтленд-Найлза и полузащитников Риса Нелсона, Джо Уиллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.
Как утверждает источник, вырученные средства «пушкари» хотят использовать для точечного усиления состава, а также продления действующих соглашений с нынешними игроками – с полузащитником Эмилем Смит Роу и вингером Букайо Сака.
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