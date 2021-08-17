«Ювентус» договорился с «Сассуоло» об аренде Локателли с обязательством выкупа за € 35 млн

«Ювентус» согласовал с «Сассуоло» трансфер полузащитника Мануэля Локателли, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан на два года. В соглашении прописано безусловное обязательство выкупа за € 35 млн плюс бонусы.
Сообщалось, что Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год.
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
Главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
- 17 августа 2021
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