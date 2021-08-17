«Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии, обыграв дортмундскую «Боруссию»
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В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды. Результативную передачу отдал Левандовски. На 64-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сократил отставание хозяев в счёте. На 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.
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