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«Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии, обыграв дортмундскую «Боруссию»

«Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии, обыграв дортмундскую «Боруссию»
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В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды. Результативную передачу отдал Левандовски. На 64-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сократил отставание хозяев в счёте. На 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.

Суперкубок Германии. Финал
17 августа 2021, вторник. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 41'   0:2 Мюллер – 49'   1:2 Ройс – 64'   1:3 Левандовски – 74'
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