«Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтёру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов
Поделиться
В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Монако» проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась со счётом 0:1.
На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо. Бразилец протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут, его заменил Софьян Диоп.
Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).
Комментарии
- 18 августа 2021
-
01:01
-
00:46
-
00:34
-
00:32
-
00:31
-
00:02
- 17 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:39
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:22
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:30
-
20:29
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:11
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:12
Партнерский контент