«Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтёру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Монако» проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась со счётом 0:1.



На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо. Бразилец протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут, его заменил Софьян Диоп.

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).