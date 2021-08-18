Киммих — о Суперкубке Германии: победа над «Боруссией» считается за две

26-летний немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о завоевании Суперкубка Германии в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).

«Это была очень интересная и захватывающая для всех поклонников футбола игра. Обе команды применяли тактику с высоким прессингом. Мяч постоянно летал по полю. У нас было чуть больше шансов, мы заслужили победу. Нам понравилась игра. Победа над «Боруссией», очень качественной командой, считается за две», – приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Напомним, вчера «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.