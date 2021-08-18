Левандовски прокомментировал победу «Баварии» в Суперкубке Германии в матче с «Боруссией»

32-летний польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о завоевании Суперкубка Германии в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).

«Этот титул очень много значит для меня. Это была хорошая игра для болельщиков с большим количеством атакующих действий. Мы можем играть даже лучше, чем сегодня, мы всё ещё в начале нашего пути. Нам нужно ещё немного времени.

Я действительно скучал по игре перед болельщиками. Это было эмоционально, и это всегда что-то особенное.

Герд Мюллер был особенным игроком и человеком. Мы знаем, что он значит для истории футбола. Я всегда стараюсь обращать внимание на то, чего сумел добиться Герд», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.