50% читателей «Чемпионата» считают, что капитаном сборной России должен быть Джикия

На «Чемпионате» проходил опрос «Кто должен быть новым капитаном сборной России вместо Дзюбы?» В голосовании приняли участие 31 782 респондента. Половина проголосовавших считает, что новым капитаном сборной России по футболу должен быть Георгий Джикия.

25 процентов читателей «Чемпионата» думает, что капитанскую повязку должен носить Александр Головин. 6 процентов уверены в том, что капитаном национальной команды должен стать Фёдор Смолов. 3 процента голосов набрали кандидатуры Романа Зобнина, Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.