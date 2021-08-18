«Ощущения 50 на 50». Хабиб Нурмагомедов — о знаменитом конфликте Зидана и Матерацци

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к знаменитому конфликту француза Зинедина Зидана и итальянца Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Матерацци спровоцировал Зидана, и тот ударил соперника головой, за что был удалён.

«Я не сильно это обсуждал с кем-то. Футбол — это больше, чем ММА. В ММА ты представляешь себя, а в футболе, особенно на чемпионате мира — всю страну. Если Матеррацци говорил что-то грубое Зидану, то ты имеешь право себя защитить. А с другой стороны, этот поступок влияет на страну. Ощущения 50 на 50.

Многие меня тоже критиковали, что я выпрыгнул из клетки, но они же не были на моём месте", — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.