Никлас Зюле поделился эмоциями после завоевания Суперкубка Германии

Защитник футбольного клуба «Бавария» Никлас Зюле поделся впечатлениями от победы в матче за Суперкубке Германии.

«Это была отличная игра. Мы счастливы, победа вселяет в нас уверенность. Матчи против «Боруссии» Дортмунд всегда самые эмоциональные. Мы очень хотели выиграть кубок. Наша игра заслуживает победы. Подготовка к матчу была непростой, возможно, нам повезло чуть больше. Выиграть такой титул, так ещё и вдали от дома, — это всегда особенная гордость и радость», — цитирует Зюле официальный сайт «Баварии».

Напомним, вчера «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.