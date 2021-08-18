Никлас Зюле поделился эмоциями после завоевания Суперкубка Германии
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Защитник футбольного клуба «Бавария» Никлас Зюле поделся впечатлениями от победы в матче за Суперкубке Германии.
«Это была отличная игра. Мы счастливы, победа вселяет в нас уверенность. Матчи против «Боруссии» Дортмунд всегда самые эмоциональные. Мы очень хотели выиграть кубок. Наша игра заслуживает победы. Подготовка к матчу была непростой, возможно, нам повезло чуть больше. Выиграть такой титул, так ещё и вдали от дома, — это всегда особенная гордость и радость», — цитирует Зюле официальный сайт «Баварии».
Напомним, вчера «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.
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