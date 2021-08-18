Ледяхов: не понимаю, как можно не вызвать Кержакова и взять в сборную Песьякова

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал выбор футболистов, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в национальную команду.



«Никаких сюрпризов я не заметил. Те, кто более-менее выделялся на старте сезона, оказались в списке, да и особо большого выбора у Карпина не было. И по отсутствию игравших на Евро — никаких вопросов. У кого есть игровая практика, в своих клубах получили вызов, а те, у кого её недостаточно, остались за бортом. Какие тут могут быть вопросы? Думаю, в дальнейшем тренерский штаб наверняка обратит внимание в том числе и на тех, кто пока не набрал оптимальных физических кондиций



У того же Дзюбы еще есть шансы вернуться в сборную. Мы же все видели, как Артем провел первые матчи сезона. В последнем — с «Локомотивом» — он и вовсе вышел в самой концовке. Дзюба сейчас растренированный, не готовый выступать за сборную. Как наберёт форму — может вновь сыграть за национальную команду.



Тому же Кафанову виднее, конечно, но я немножко не понимаю, как можно не вызвать Михаила Кержакова, клуб которого лидирует в Премьер-лиге и сам он мало пропускает, и одновременно взять в сборную Песьякова? Но опять же: Кафанов лучше нас с вами разбирается во всех тонкостях. Так что здесь стоит довериться тренерскому штабу», — цитирует Ледяхова «Российская газета».