«Челси» продлил контракт с Батшуайи и в 5-й раз отдал в аренду

Нападающий футбольного клуба «Челси» Миши Батшуайи в очередной раз ушёл в аренду из лондонского клуба. Этот сезон бельгиец проведёт в турецком «Бешикташе». Об этом объявила пресс-служба английской команды.



Перед трансфером синие продлили контракт с 27-летним футболистом. Срок действия нового соглашения истекает в 2023 году.



В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарта». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.



В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 84 очка и стал чемпионом страны.