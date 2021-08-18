«Челси» продлил контракт с Батшуайи и в 5-й раз отдал в аренду
Поделиться
Нападающий футбольного клуба «Челси» Миши Батшуайи в очередной раз ушёл в аренду из лондонского клуба. Этот сезон бельгиец проведёт в турецком «Бешикташе». Об этом объявила пресс-служба английской команды.
Перед трансфером синие продлили контракт с 27-летним футболистом. Срок действия нового соглашения истекает в 2023 году.
В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарта». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.
В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 84 очка и стал чемпионом страны.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
16:11
-
16:03
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:57
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
13:47
-
13:36
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:33
-
12:33
-
11:57
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:51
Партнерский контент