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«Челси» продлил контракт с Батшуайи и в 5-й раз отдал в аренду

«Челси» продлил контракт с Батшуайи и в 5-й раз отдал в аренду
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Нападающий футбольного клуба «Челси» Миши Батшуайи в очередной раз ушёл в аренду из лондонского клуба. Этот сезон бельгиец проведёт в турецком «Бешикташе». Об этом объявила пресс-служба английской команды.

Перед трансфером синие продлили контракт с 27-летним футболистом. Срок действия нового соглашения истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарта». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 84 очка и стал чемпионом страны.

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