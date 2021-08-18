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«Манчестер Сити» вступил в борьбу с «Тоттенхэмом» и «Атлетико» за Влаховича

«Манчестер Сити» вступил в борьбу с «Тоттенхэмом» и «Атлетико» за Влаховича
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«Манчестер Сити» планирует купить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Football Italia со ссылкой на репортёра TGR RAI Toscana Сару Мейни.

«Манчестер Сити» уже сделал предложение «фиалкам». «Тоттенхэм» неохотно ведёт переговоры с «горожанами» по Гарри Кейну, поэтому «Сити» обратил внимание на Влаховича. При этом сам «Тоттенхэм» нацелился на Влаховича как на замену Кейну, если тот перейдёт в «Манчестер Сити».

Ранее мадридский «Атлетико» предложил за Влаховича € 70 млн плюс бонусы. Сообщалось, что «Фиорентина» предлагала форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Влаховичем также интересуется «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

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