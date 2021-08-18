«Манчестер Сити» вступил в борьбу с «Тоттенхэмом» и «Атлетико» за Влаховича

«Манчестер Сити» планирует купить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Football Italia со ссылкой на репортёра TGR RAI Toscana Сару Мейни.

«Манчестер Сити» уже сделал предложение «фиалкам». «Тоттенхэм» неохотно ведёт переговоры с «горожанами» по Гарри Кейну, поэтому «Сити» обратил внимание на Влаховича. При этом сам «Тоттенхэм» нацелился на Влаховича как на замену Кейну, если тот перейдёт в «Манчестер Сити».

Ранее мадридский «Атлетико» предложил за Влаховича € 70 млн плюс бонусы. Сообщалось, что «Фиорентина» предлагала форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Влаховичем также интересуется «Тоттенхэм».



В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.