Педро Роша: получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша прокомментировал переход в «Атлетико Паранаэнсе».



«Я получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну. Каждый футболист хочет выступать в крупных турнирах. И это также было причиной, которая побудила меня приехать сюда, в «Атлетико Паранаэнсе». Этот клуб становился чемпионом и отлично выступал во всех соревнованиях, в которых принимал участие», — приводит слова Роши пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».

Арендное соглашение форварда рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени.

Напомним, Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.