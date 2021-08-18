Педро Роша: получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша прокомментировал переход в «Атлетико Паранаэнсе».
«Я получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну. Каждый футболист хочет выступать в крупных турнирах. И это также было причиной, которая побудила меня приехать сюда, в «Атлетико Паранаэнсе». Этот клуб становился чемпионом и отлично выступал во всех соревнованиях, в которых принимал участие», — приводит слова Роши пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».
Арендное соглашение форварда рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени.
Напомним, Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
- 18 августа 2021
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