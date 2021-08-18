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«Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде форварда «Спартака» Педро Роши

«Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде форварда «Спартака» Педро Роши
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«Атлетико Паранаэнсе» на официальном сайте объявил о переходе нападающего московского «Спартака» Педро Роши на правах аренды.

Арендное соглашение форварда рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени.

Напомним, Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.

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