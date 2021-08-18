«Атлетико» объявил о продлении контракта с Маркосом Льоренте до лета 2027 года
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Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте продлил контракт с мадридским клубом, сообщается на официальном сайте испанской команды. Новое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2027 года.
В минувшем сезоне Маркос Льоренте принял участие в 45 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 12 результативными передачами. На прошедшем чемпионате Европы — 2020 Льоренте дважды вышел в стартовом составе сборной Испании, ещё два раза вышел на замену, а в остальных играх остался на скамейке запасных.
Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 13 августа.
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