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Женская команда «Локомотива» проиграла ПСВ в матче отбора Лиги чемпионов

Женская команда «Локомотива» проиграла ПСВ в матче отбора Лиги чемпионов
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В матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд эйндховенский ПСВ встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой нидерландской команды со счётом 3:1.

На 4-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Анна Беломытцева. Через 2 минуты счёт сравняла игрок ПСВ Эсме Брюгц. На 66-й минуте футболистка Марушка Вальдус вывела нидерландскую команду вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установила футболистка ПСВ Амалия Теструп.

В финале мини-турнира, проходящего в Москве, футболистки эйндховенского ПСВ сыграют с женской командой лондонского «Арсенала». В матче за третье место «Локомотив» встретится с казахстанским «Окжетпесом».

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