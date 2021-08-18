Женская команда «Локомотива» проиграла ПСВ в матче отбора Лиги чемпионов
Поделиться
В матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд эйндховенский ПСВ встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой нидерландской команды со счётом 3:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Анна Беломытцева. Через 2 минуты счёт сравняла игрок ПСВ Эсме Брюгц. На 66-й минуте футболистка Марушка Вальдус вывела нидерландскую команду вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установила футболистка ПСВ Амалия Теструп.
В финале мини-турнира, проходящего в Москве, футболистки эйндховенского ПСВ сыграют с женской командой лондонского «Арсенала». В матче за третье место «Локомотив» встретится с казахстанским «Окжетпесом».
Комментарии
- 18 августа 2021
-
23:39
-
23:38
-
23:11
-
23:10
-
22:31
-
22:25
-
22:16
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:19
-
21:03
-
20:48
-
20:40
-
20:37
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:32
-
19:26
-
19:20
-
19:07
-
18:40
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:46
-
17:31
-
17:25
-
17:21
-
16:59
-
16:45
Партнерский контент