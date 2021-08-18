Женская команда «Локомотива» проиграла ПСВ в матче отбора Лиги чемпионов

В матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд эйндховенский ПСВ встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой нидерландской команды со счётом 3:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Анна Беломытцева. Через 2 минуты счёт сравняла игрок ПСВ Эсме Брюгц. На 66-й минуте футболистка Марушка Вальдус вывела нидерландскую команду вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установила футболистка ПСВ Амалия Теструп.



В финале мини-турнира, проходящего в Москве, футболистки эйндховенского ПСВ сыграют с женской командой лондонского «Арсенала». В матче за третье место «Локомотив» встретится с казахстанским «Окжетпесом».