Кроос об уходе Месси из «Барселоны»: этот ход может быть хорошим для «Реала»

Полузащитник Тони Кроос прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны»

«Посмотрим, как всё пойдёт. Этот ход может быть хорошим для «Реала», потому что наши главные соперники потеряли своего лучшего игрока. И, как следствие, может получиться что-то ещё хорошее. Возможно, к нам присоединится игрок из «Пари Сен-Жермен». Я не знаю», — приводит слова Крооса Marca.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».

В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.