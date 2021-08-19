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Благодаря голу и передаче Халка «Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Благодаря голу и передаче Халка «Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Минейро» со счётом 3:0 обыграл аргентинский «Ривер Плейт».

Первый гол на 22-й минуте забил Федерико Сарачо, ему ассистировал 35-летний Халк. На 34-й минуте уже сам экс-игрок «Зенита» удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт встречи на 61-минуте установил Сарачо. В первом матче противостояния «Ривер Плейт» одержал победу 1:0. Таким образом, «Атлетико Минейро» проходит в полуфинал Кубка.

Ранее в рамках четвертьфинала бразильский «Фламенго» со счётом 5:1 разгромил парагвайскую «Олимпию» и также вышел в полуфинал. В составе «Фламенго» на поле выходил экс-армеец Витиньо. Ещё одним полуфиналистом турнира стал бразильский «Палмейрас», обыгравший «Сан-Паулу» с общим счётом 4:1. Последнюю путёвку в полуфинал разыграют эквадорская «Барселона» и бразильский «Флуминенсе». Первые полуфиналы турнира намечены на 22 сентября.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 2-й матч
19 августа 2021, четверг. 03:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
3 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Сарачо – 22'   2:0 Халк – 34'   3:0 Сарачо – 61'
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