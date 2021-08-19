РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича, Слуцкого и Шварца по итогам матчей 4-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решения о наказаниях в отношении тренеров по итогам матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги.



На 10 тыс. рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»), на 20 тыс. — Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»). Все они во время матчей выходили за пределы технической зоны, что запрещено регламентом соревнований.



Примечательно, что московский «Локомотив» отметился наибольшим количеством штрафов для представителей тренерского штаба. Наказание в размере 20 тыс. рублей получил аналитик Радойе Смилянич. На 10 тыс. рублей был оштрафован Олег Пашинин. На такую же сумму был наказан тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.