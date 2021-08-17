«Зенит» и «Краснодар» обратились в РФС по поводу решений судей в играх 4-го тура РПЛ

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» направили обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского Футбольного Союза по поводу решений арбитров в матчах четвертого тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

«Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара». По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел рассказывать об этом раньше времени», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Напомним, петербуржская команда в воскресенье на выезде сыграла вничью с московским «Локомотивом». Оба гола в этой встрече были забиты с пенальти, в случае с мячом в ворота петербуржцев одиннадцатиметровый удар был назначен после вмешательства судей, работавших с системой видеоассистента. На 50-й минуте игры с поля за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.