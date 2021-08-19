«Уотфорд» арендовал полузащитника сборной Турции

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Фенербахче» и сборной Турции Озана Туфана. 26-летний футболист будет выступать за английский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Туфан провёл 37 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился 6 голами и 8 результативными передачами. На счету Озана 63 матча за сборную Турции и 9 голов. Он провёл три матча на Евро-2020.

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:2. В прошлом сезоне «Уотфорд» выступал в Чемпионшипе, а «Астон Вилла» заняла 11-е место в АПЛ.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Астон Вилла»

Во втором туре 21 августа «Уотфорд» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».