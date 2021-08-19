Бывший нападающий «Вест Хэма» назвал лучшего форварда в мире

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Дин Эштон, проведший один матч за сборную Англии, заявил, что считает поляка Роберта Левандовского лучшим форвардом мира.

«Думаю, он лучший форвард в мире. На позиции девятки и по тому, какую роль он играет в команде, Левандовски лучше всех, включая Кейна, Холанда и Лукаку», — приводит слова Эштона talkSPORT.

Сегодня, 19 августа, стало известно, что Левандовски рассчитывает покинуть «Баварию» и перейти в другой ведущий европейский клуб. В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Бывший клуб Эштона «Вест Хэм» в первом туре АПЛ победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:2.

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»