Педро Родригес перешёл из «Ромы» в «Лацио». Футболистом интересовался «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Педро Родригес продолжит карьеру в «Лацио», сообщает пресс-служба последних.



Ранее стало известно, что 34-летним футболистом заинтересовался «Зенит». Педро не входит в планы тренера Жозе Моуринью и не участвует в предсезонной подготовке.



Педро Родригес стал игроком «Ромы» прошлым летом. Контракт испанского футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. Испанский полузащитник провёл 40 матчей за «Рому», забил шесть голов и отдал семь результативных передач.



Педро выступал за «Челси» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Барселоны». В структуре сине-гранатовых испанец был с 2004 года. За основной состав каталонского клуба Педро выступал 10 лет — с 2005 по 2015 год. Провёл более 300 матчей и забил почти 100 голов. Также вингер вызывался в сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и Европы.