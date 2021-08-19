Юрист объяснил, может ли «Газпром-Нефтехим-Салават» быть спонсором «Уфы» по регламенту РФС

Известный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию, согласно которой компания «Газпром-Нефтехим-Салават» может стать новым спонсором «Уфы». По словам Прокопца, компания по закону имеет право спонсировать ФК «Уфа».

«Спонсорство «Уфы» «Нефтехимом» не является контролем клуба. У нас запрещено, когда одна компания контролирует два клуба. «Нефтехим» не оказывает влияние на органы управления и не имеет доли в «Уфе». Тут всё нормально», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Газпром Нефтехим Салават» — нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенных в Республике Башкортостан.

ПАО «Газпром» — официальный партнер футбольного клуба «Зенит».