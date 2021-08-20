Торрейра покинет «Арсенал», Артета не рассчитывает на игрока
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра покинет клуб в летнее трансферное окно. 25-летнему уругвайцу уже сообщили, что главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на футболиста.
В свою очередь, агент игрока заявил, что полузащитник хочет вернуться в Италию. Как сообщает Football London, уругваец хотел побороться за место в составе «Арсенала» до того, как ему сообщили, что он не входит в планы тренера на новый сезон.
В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». Футболист сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
В июне сообщалось об интересе к Торрейре со стороны «Краснодара», южане даже вели переговоры с «Арсеналом», однако трансфер не состоялся.
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