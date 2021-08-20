Клопп и лидер ЛГБТ-фанатов «Ливерпуля» обсудили недопустимость гомофобных кричалок

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» немецкий специалист Юрген Клопп провёл открытую встречу с лидером фанатской группировки Kop Outs, которая представляет интересы болельщиков клуба с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Движение Kop Outs возглавляет Пол Эмен. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.



Предметом обсуждения стали гомофобные кричалки, звучавшие во время игры команды с «Норвичем» в 1-м туре АПЛ.



Часть болельщиков, поддерживающих «Ливерпуль», использовала по отношению к полузащитнику «Норвича» Билли Гилмору словосочетание «rent boy», переводимое как «гей, занимающимся сексом за деньги».



После матча пресс-служба «Ливерпуля» осудила поведение фанатов и назвала кричалку оскорбительной.

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